Kriminalität : Wohnung und Gartenparzelle nach Drogen durchsucht

20 Polizisten haben am Dienstag in Greifswald die Wohnung und die Kleingartenparzelle eines mutmaßlichen Drogendealers durchsucht. In der Wohnung des 43-Jährigen wurden am Morgen Betäubungsmittel gefunden, die jedoch noch gerichtsfest bestimmt werden müssen, wie die Polizei mitteilte. Nach ersten Erkenntnissen seien es etwa 400 Gramm Haschisch und 100 Gramm Amphetamine sowie Konsumartikel und Kleinstmengen.

von dpa

21. Juli 2020, 15:13 Uhr