Brände : Wohnung in Stralsund brennt völlig aus

von dpa

erstellt am 17.Okt.2017 | 06:31 Uhr

Ein 66 Jahre alter Mann ist beim Brand seiner Einraumwohnung in Stralsund schwer verletzt und mit einem Rettungshubschrauber in die Klinik gebracht worden. Die Wohnung brannte völlig aus, erklärte die Polizei am späten Montagabend. Nach ersten Erkenntnissen brach das Feuer aus bisher noch ungeklärter Ursache im Flur der Wohnung aus. Die Feuerwehr löschte die Flammen, die dank der Brandschutztüren nicht auf andere Wohnungen übergriffen.

Mitteilung der Polizei