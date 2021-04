Kriminalität : Wohnmobil im Wert von 65 000 Euro in Vorpommern gestohlen

Unbekannte haben im Landkreis Vorpommern-Rügen über Ostern ein rund 65 000 Euro teures Wohnmobil gestohlen.

Niepars | Wie eine Polizeisprecherin am Dienstag in Neubrandenburg erklärte, war das blaue Fahrzeug auf einem frei zugänglichen Gelände in Martensdorf an der Bundesstraße 105 abgestellt gewesen. Der Besitzer habe den Diebstahl erst am Morgen bemerkt. Das neuwertige Campingfahrzeug sei zusätzlich mit Satellitenschüssel, Solaranlage und einer Markise ausgerüstet ...

