Gesundheit : Wohnheime: Drei weitere Corona-Infektionen bestätigt

Die überwiegende Mehrheit der Corona-Tests in zwei Wismarer Studentenwohnheimen ist negativ ausgefallen.

Wismar | Von 167 Bewohnern seien 160 negativ getestet worden, teilte der Landkreis Nordwestmecklenburg am Mittwoch mit. Zwei Tests hätten ein unklares Ergebnis geliefert, so dass nachgetestet werden müsse. Von den fünf verbleibenden positiven Tests seien zwei bereits bekannt gewesen. Insgesamt liegen somit sechs bestätigte Fälle in den Wohnheimen vor. Nachd...

