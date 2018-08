von dpa

09. August 2018, 11:22 Uhr

In Dobbin bei Goldberg ist ein Einfamilienhaus in Flammen geraten. Es war zunächst unklar, ob sich Menschen in dem brennenden Gebäude aufhielten, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Offenbar sei das Feuer im Inneren des Hauses ausgebrochen. Das Wohnhaus sei nicht mehr zu retten, hieß es. Mehrere Feuerwehren seien im Einsatz.