Verbände : Wohlfahrtsverband fordert mehr Geld vom Land

Der Wohlfahrtsverband Der Paritätische in Mecklenburg-Vorpommern appelliert erneut an die Landesregierung, ihre Zuwendungen für Freie Wohlfahrtspflege deutlich zu erhöhen. Die Forderungen, die der Verband auf die Tagesordnung der Mitgliederversammlung heute in Schwerin gesetzt hat, richten sich nun auch an die neue Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD), die bisherige Bundesfamilienministerin und ehemalige Sozialministerin Mecklenburg-Vorpommerns.