Landtag : Wohlfahrtsverband beklagt Lohnlücken im Sozialbereich

Knappe Kassen erschweren die Arbeit der Spitzenverbände der freien Wohlfahrtspflege und auch vieler sozial engagierter Hilfsvereine in Mecklenburg-Vorpommern. Wie Christina Hömke, Landesgeschäftsführerin des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes am Montag im Landtag in Schwerin sagte, sollen Fördergelder des Landes bis 2024 eingefroren werden. «Damit wird es immer schwerer, Fachkräfte zu gewinnen oder zu halten, die auch von der Landesverwaltung umworben werden», sagte Hömke. Während dort nach Öffentlichem Tarif bezahlt werde, sei dies in der Freien Wohlfahrt nicht der Fall. «Doch auch unsere Mitarbeiter wollen von Tarifsteigerungen profitieren und sich nicht weiter abgehängt fühlen», betonte Hömke.

von dpa

19. August 2019, 14:42 Uhr

Der Parlamentarische Untersuchungsausschuss des Landtags zum umstrittenen Finanzgebaren großer Wohlfahrtsverbände hatte die langjährige Geschäftsführerin des Paritätischen am Montag als eine weitere Zeugin gehört. Hömke wies Verdächtigungen zurück, dass in ihrem Verband Mittel unrechtmäßig eingesetzt wurden. Es habe mehrere Prüfungen zu den Personalkosten gegeben, jedoch keine Rückforderungen. «Aber Positives steht nicht im Prüfbericht», konstatierte Hömke. Neben juristischen Ermittlungen zur Mittelverwendung bei der Arbeiterwohlfahrt hatte ein kritischer Bericht des Landesrechnungshofes zur Einsetzung des Untersuchungsausschusses im Landtag geführt.