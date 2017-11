Justiz : Woche der Justiz: 25 Jahre unabhängige Justiz in MV

vergrößern 1 von 1 Foto: Jens Büttner 1 von 1

07.Nov.2017

Schwerin (dpa/mv) - Mecklenburg-Vorpommern erinnert an die Neugestaltung der Gerichtsstrukturen im Land nach dem Beitritt zur Bundesrepublik. Das Gesetzes zur Anpassung der Rechtspflege war vor 25 Jahren zum 1. Juli 1992 in Kraft getreten. Zu diesem Jubiläum seien nun in der Zeit vom 22. bis zum 25. November landesweit mehrere Veranstaltungen geplant, teilte Justizministerin Katy Hoffmeister (CDU) am Dienstag in Schwerin mit. Kreis- und Bezirksgerichte waren mit dem Gesetz auch formal in Amts- und Landgerichte umgewandelt, das Oberlandesgericht und Fachgerichte neu eingerichtet worden. Der Strukturwandel war wegen der Nähe der DDR-Justiz zum SED-Staat auch mit erheblichen personellen Veränderungen verbunden. Ein Großteil der heute tätigen Richter kam aus dem Westen nach Mecklenburg-Vorpommern.