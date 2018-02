Ausbildung : «Woche der Ausbildung»: Ministerin Hesse wirbt um Schüler

Zum Beginn der bundesweiten «Woche der Ausbildung» am Montag hat Bildungsministerin Birgit Hesse (SPD) die guten Chancen für Jugendliche in Mecklenburg-Vorpommern betont. «Die Zeiten, in denen Schülerinnen und Schüler wegen einer dualen Berufsausbildung das Land verlassen mussten, gehören der Vergangenheit an», sagte Hesse. Die Firmen wollten die Jugendlichen nicht nur ausbilden, sondern auch als Fachkräfte im Land behalten.

von dpa

25. Februar 2018, 09:32 Uhr

Hesse riet den Schülern der Abschlussklassen, sich um eine Ausbildung zu bewerben: «Wer schon jetzt einen Ausbildungsvertrag in der Tasche hat, kann den Sommer genießen und dann im Herbst in eine neue spannende Lebensphase eintreten.» Laut Ministerium stehen rund 10 400 offene Ausbildungsplätze im Nordosten zur Verfügung.

Nach offiziellen Zahlen waren in Mecklenburg-Vorpommern im vergangenen Jahr 1339 Ausbildungsplätze unbesetzt geblieben, mehr als 30 Prozent davon im Bereich Gastronomie und Gastgewerbe. Gleichzeitig hätten 513 Bewerber keine Stelle bekommen. Hesse appellierte an die Unternehmen, auch Schülern eine Chance zu geben, die mehr Unterstützung bräuchten als andere. «Wir können es uns nicht leisten, auf sie zu verzichten.»

Die «Woche der Ausbildung» ist eine gemeinsame Initiative von Wirtschaft, Gewerkschaften, Arbeitsagentur sowie Bund und Ländern. Ziel ist es, Betriebe und Jugendliche zueinander zu bringen. Allen Jugendlichen solle ein Weg aufgezeigt werden, der zu einem Berufsabschluss führe, hieß es.