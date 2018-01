Tourismus : WM im Strandkorbsprint startet auf Usedom

Auf Usedom bekommen die Strandkörbe im Winter Beine. Mit der Strandkorbsprint-WM startet die Ostseeinsel in die Tourismussaison. Ein Rekord wird diesmal nicht erwartet - es ist zu warm.

von dpa

26. Januar 2018, 07:49 Uhr

Auf der Insel Usedom wird wieder das beste Team im Strandkorbschleppen gesucht. Zur «Strandkorbsprint-WM» schleppen von Freitag (17.00 Uhr) an Teams aus Deutschland einen 60 Kilogramm schweren Korb über den Strand. Unter Flutlicht geht es am Abend mit den Qualifikationsläufen über die 20 Meter lange Rennstrecke los. Die Finalwettkämpfe starten dann am Samstag (15.00 Uhr).

Die Wintergaudi wird die Hobbysportler in diesem Jahr ganz schön ins Schwitzen bringen. Nach Angaben des Organisators Mayk Borchardt herrschen im Gegensatz zu den Vorjahren etwas schwerere Bedingungen, da der Strand nicht gefroren ist. «Man muss schon gut was in den Beinen haben», sagte Borchardt. Ob der Rekord von 2007 mit einer Zeit von 4,91 Sekunden gebrochen wird, sei fraglich.

Die Veranstaltung ist Höhepunkt des 17. Usedomer Winterstrandkorbfestes, das bislang immer in Zinnowitz stattfand. Die Organisatoren sind in diesem Jahr nach Ahlbeck umgezogen.