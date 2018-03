Forschung : Wissenschaftsministerin Hesse auf Uni-Forschungsreise

Auf einer zweitägigen Forschungsreise will sich Wissenschaftsministerin Birgit Hesse (SPD) über Spitzenforschung in Mecklenburg-Vorpommern informieren. Das Land fördert seit 2017 fünf Forschungsprojekte an den Universitäten Greifswald und Rostock mit insgesamt bis zu 25 Millionen Euro. Die Mittel stammen aus dem Europäischen Sozialfonds.

von dpa

22. März 2018, 05:39 Uhr

«Mit dem Exzellenzforschungsprogramm wollen wir die Spitzenforschung in Mecklenburg-Vorpommern unterstützen», sagte Hesse. Sie wollte am Donnerstag in Greifswald starten, wo sie sich zunächst über ein Projekt zu bakteriellen und viralen Koinfektionen informiert. Das zweite Greifswalder Forschungsprojekt beschäftigt sich mit neuartigen klinischen Therapieansätzen für Patienten, die an erblichen Lebererkrankungen und Bauchspeicheldrüsenentzündungen leiden.