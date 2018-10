Landtag : Wissenschaftler: Volksbefragung für Regierung nicht bindend

von dpa

17. Oktober 2018, 16:19 Uhr

Die in Mecklenburg-Vorpommern geplante «qualifizierte Volksbefragung» hat Experten zufolge keine rechtliche Bindung. Die Landesregierung könne nicht gezwungen werden, die Ergebnisse umzusetzen, betonten Wissenschaftler am Mittwoch in einer Anhörung im Landtag in Schwerin. Weiter hieß es, die geplante Volksbefragung sei ein Instrument, das vor allem der Landesregierung nutze, weil sie mit ihrer parlamentarischen Mehrheit die Themen setzen könne. Den Plänen zufolge soll die einfache Mehrheit dafür ausreichend sein. Ein Vertreter des DGB Nord verwies auf die Hamburgische Verfassung, die eine Zwei-Drittel-Mehrheit für die Festlegung von Volksbefragungsthemen vorsehe. Dies sollte auch in Mecklenburg-Vorpommern diskutiert werden, schlug er vor.