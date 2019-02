Technik : Wissenschaftler diskutieren über Kommunikationsnetze

von dpa

10. Februar 2019, 09:40 Uhr

Rund 100 Wissenschaftler und Ingenieure aus aller Welt treffen sich von Montag an in Rostock zu einer Konferenz über die Kommunikationstechnologie der Zukunft. Es gehe um Mobilfunk, Glasfasertechnik und die neue Generation von Kommunikationssystemen, sagte Organisator Volker Kühn, Professor am Institut für Nachrichtentechnik der Uni Rostock. Moderne und schnelle Netze seien etwa für autonomes Fahren und die sogenannte Industrie 4.0 wichtig. «Wenn ich Prozesse fernsteuern möchte, (...) muss ich sicherstellen, dass die Übertragung zuverlässig ist, nicht zwischendurch ausfällt und dass die Steuerkommandos rechtzeitig ankommen», erklärt Kühn. Um Signale so schnell übermitteln zu können, brauche es eine neue Infrastruktur der Netze, sagte Kühn.