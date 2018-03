Schiffbau : Wismar: Werften legt Grundstein für neue Beherbergungsstätte

Bei den MV Werften in Wismar ist der Grundstein für eine Unterkunft am Alten Holzhafen gelegt worden. Die Besonderheit des Hauses ist, dass es statt mit klassischen Zimmern mit Kabinen von Kreuzfahrtschiffen ausgestattet ist. Es stelle die Verbindung von konventionellem Hausbau mit Technologien aus dem Schiffbau dar, sagte Werft-Geschäftsführer Oliver Behrendt am Dienstag in Wismar. Der Neubau wird 104 Zimmer für Lieferanten, Berater und Gäste der Werft haben. Schon im Sommer sollen die ersten Komponenten für den Neubau geliefert werden. Die Werft investiert den Angaben zufolge rund zwölf Millionen Euro in das Projekt.

von dpa

06. März 2018, 17:18 Uhr

Anlass für die Errichtung des Hauses ist der Bau eines Ozeanriesen der Global Klasse. Das rund eine Milliarde Euro teure Kreuzfahrtschiff mit einer Länge von 340 Metern und einer Breite von 46 Metern bietet Platz für bis zu 5000 Passagiere. Der Brennbeginn ist für den kommenden Donnerstag angesetzt. Die Inbetriebnahme ist nach Information des Werftensprechers Stefan Sprunk 2020 geplant.