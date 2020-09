Auszeichnungen : Wirtschaftsjournalisten erhalten IHK-Medienpreis «Rufer»

Den Medienpreis «Rufer» für herausragenden Wirtschaftsjournalismus ist am Mittwoch in Greifswald an drei Einzelautoren und ein vierköpfiges Team vergeben worden. Die drei Industrie- und Handelskammern (IHK) des Landes zeichneten damit Beiträge in den Kategorien Print, Hörfunk und Fernsehen und erstmals auch Online aus. Der Preis ist mit jeweils 2000 Euro dotiert. Zudem erhielten die Preisträger die von der Künstlerin Dorothea Maroske geschaffene Bronze-Skulptur eines Rufers.

von dpa

30. September 2020, 15:13 Uhr

Ralph Sommer vom «Nordkurier» wurde für den Beitrag «Nervenkrieg am Fischförderband» gewürdigt, Anja Kapinos vom ZDF Landesstudio für das Porträt des Unternehmers Thorsten Hecht. Die freie Journalistin Silke Hasselmann erhielt den Preis für den Beitrag «Der Brexit und MV» im Sender NDR 1 Radio MV. Der erste Online-Preis ging an Gundula Fasold, Michael Schönherr und Olaf Jacobs für den Beitrag «Die Privatisierung der DDR-Betriebe durch die Treuhand».

54 Bewerbungen seien eingereicht worden, sagte der Präsident der IHK Neubrandenburg, Wolfgang Blank. Über sie entschied eine Jury mit Vertretern der Medien und der IHK. Der «Rufer» steht Blank zufolge exemplarisch für unabhängigen und qualitativ hochwertigen Wirtschaftsjournalismus.

Infrastrukturminister Christian Pegel (SPD) sagte, langwierige Recherchen und viel Energie seien nötig, um Lesern, Hören und Zuschauern meist komplexe Themen verständlich und unterhaltsam zu vermitteln. «Wirtschaftsjournalisten müssen Wirtschaftskompetenz haben, also Börsenkurse einschätzen und Bilanzen lesen können.» Das sei keine einfache Aufgabe.