Krankheiten : Wirtschaft in MV will Corona-Krise pragmatisch begegnen

Die Wirtschaft in Mecklenburg-Vorpommern will nach Angaben ihres Dachverbandes flexibel und pragmatisch auf die Herausforderungen der Coronavirus-Epidemie reagieren. Zunächst gelte es, den Eltern dabei zu helfen, die Kinderbetreuung sicherzustellen, wenn ab Montag Kitas und Schulen geschlossen bleiben. «Einen Königsweg wird es nicht geben. Da ist Flexibilität von Arbeitgebern und Arbeitnehmern gefragt», sagte der Geschäftsführer der Landesvereinigung der Unternehmensverbände (VU), Sven Müller, am Sonntag in Schwerin.

von dpa

15. März 2020, 13:00 Uhr

Von der Landesregierung erwarte er, dass sie die richtigen Rahmenbedingungen setzt, um Kinderbetreuung und Produktion auch unter erschwerten Bedingungen sicherstellen zu können. Am Montag sollen bei einem Treffen zwischen Regierung sowie Vertretern von Wirtschaft und Gewerkschaften Details besprochen werden.

Am Samstag hatte die Landesregierung in Schwerin in einer neunstündigen Krisensitzung weitreichende Maßnahmen beschlossen, die das Alltagsleben massiv einschränken. Dazu gehört die Schließung von Kitas, Schulen, Hochschulen, Behörden, Museen und Theatern. Durch konsequente Verringerung sozialer Kontakte solle die Ausbreitung des neuartigen Coronavirus Sars-CoV-2 verlangsamt und so der Gesundheitsschutz vor allem für besonders gefährdete ältere Menschen erhöht werden, begründete Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) die drastischen Einschnitte. Sie appellierte an die Unternehmer, ihren Mitarbeitern etwa durch ausgedehntes Home Office die Kinderbetreuung zunächst bis nach Ostern zu Hause zu erleichtern.

Die Bereitschaft dazu sei generell vorhanden, versicherte Müller, aber in direkten Produktionsbereichen verfahrenstechnisch kaum umsetzbar. «Zunächst müssen wir den Eltern kurzfristig die Möglichkeit geben, langfristige Betreuungsmöglichkeiten zu organisieren», sagte er. Dazu könne unter anderem der Abbau von Überstunden genutzt werden. Denkbar sei auch, dass Mitarbeiter ihre Kinder für ein, zwei Tage mit ins Büro bringen. Betrieblich organisierte Kinderbetreuung solle es hingegen nicht geben, betonte Müller. Der Landrat von Ludwigslust-Parchim, Stefan Sternberg (SPD), hatte am Samstag solche Betreuungsmodelle als rechtlich unzulässig kritisiert.

Müller betonte: «Die notwendigen Entscheidungen der Landesregierung werden wir, wo immer es geht, aktiv unterstützen. Es gilt jetzt mit einem gemeinsamen Schulterschluss die Auswirkungen der Corona-Pandemie so gering wie möglich zu halten.» Die von Wirtschaftsminister Harry Glawe (CDU) bereits angekündigten Soforthilfen für Unternehmen, wie etwa Kreditbürgschaften, seien wichtig, auch und gerade für Kleinstunternehmen und Freiberufler.