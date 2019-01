Konjunktur : Wirtschaft in Mecklenburg-Vorpommern bleibt optimistisch

von dpa

08. Januar 2019, 13:26 Uhr

Ungeachtet der Turbulenzen im Welthandel und zurückgeschraubter Wachstumsprognosen blickt die Wirtschaft Mecklenburg-Vorpommerns mit Zuversicht in das neue Jahr. Der Anteil der Firmen, die höhere Umsätze und Geschäftsergebnisse als im Vorjahr erwarten, stieg um knapp ein Drittel auf 42 Prozent. Das geht aus den am Dienstag in Schwerin vorgestellten Ergebnissen einer Umfrage der Vereinigung der Unternehmensverbände hervor. Vielfach müssten Firmen Aufträge ablehnen, weil Kapazitäten ausgeschöpft und zusätzliche Fachkräfte nicht verfügbar seien, hieß es. In der Metall- und Elektroindustrie im Nordosten habe sich die Stimmung angesichts rückläufiger Nachfrage aber eingetrübt. Auch Baufirmen und Ausrüster zeigten sich verhaltener. Ein Grund dafür dürfte die rückläufige Investitionsbereitschaft der Unternehmen sein. Deren Arbeitskräftebedarf nimmt laut Umfrage aber weiter zu.