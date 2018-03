Tourismus : Winterwetter kühlt Feiertagserwartungen in Hotels ab

von dpa

24. März 2018, 10:13 Uhr

Das wochenlange Winterwetter über den kalendarischen Frühlingsbeginn hinaus hat die österliche Reiselust an die Ostsee merklich abgekühlt. Für die bevorstehenden Osterfeiertage, dem ersten Höhepunkt für die Tourismuswirtschaft Mecklenburg-Vorpommerns, rechnen Hoteliers und Pensionsbesitzer mit weniger Gästen als im Vorjahr. Das ergab eine Umfrage der Deutschen Presse-Agentur. «Da Ostern in diesem Jahr etwas früher liegt und das Wetter derzeit eher winterlich denn frühlingshaft daherkommt, gehen wir von einer etwas schwächeren Nachfrage als 2017 aus», sagte der Landesgeschäftsführer des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbands (DEHOGA), Matthias Dettmann. Sprecher von Tourismuseinrichtungen und Kurverwaltungen zeigten sich angesichts der bisherigen Buchungszahlen zurückhaltend in ihren Feiertagsprognosen. Rekordzahlen seien wohl nicht zu erwarten, hieß es.