Notfälle : Winterstiefel und Kufenschoner: Polizei sucht Besitzer

von dpa

02. März 2018, 10:30 Uhr

Herrenlose Winterstiefel an einem Seeufer, in denen Kufenschoner für Schlittschuhe steckten, haben einen Polizeieinsatz in Schwerin ausgelöst. Obwohl es keine Vermisstenmeldung gebe, suchten Einsatzkräfte nach einem möglicherweise verunglückten Schlittschuhläufer, teilte die Polizei am Freitag mit. Ein Hundehalter hatte am Donnerstagabend die Polizei über die Stiefel auf einer Bank an einem kleinen See informiert. Das Gewässer ist zugefroren und wird schon seit Tagen von Schlittschuhläufern genutzt. Noch in der Nacht zum Freitag suchte die Polizei mit einem Hubschrauber und einem Diensthund, jedoch erfolglos. Am Freitag wurde die Suche fortgesetzt. Sollten die Stiefel nur vergessen oder aus einem anderen Grund stehen gelassen worden sein, bittet die Polizei den Besitzer, sich zu melden.