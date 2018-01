Schulen : Winterferien beginnen: Zuvor gibt es Halbjahreszeugnisse

Das Schuljahr 2017/18 ist zur Hälfte vorbei - am Freitag gibt es in Mecklenburg-Vorpommern die Halbjahreszeugnisse. Danach gehen die rund 149 000 Schüler an 485 staatlichen und 77 freien Schulen in die zweiwöchigen Winterferien, teilte das Bildungsministerium am Mittwoch mit. Der erste Schultag ist der 19. Februar.

von dpa

31. Januar 2018, 15:24 Uhr

Bildungsministerin Birgit Hesse (SPD) gratulierte den vielen Kindern und Jugendlichen mit guten Noten bereits zu ihren Leistungen. «allen, die nicht zufrieden sind, empfehle ich, nicht den Kopf hängen zu lassen, sondern sich im zweiten Schulhalbjahr richtig anzustrengen», sagte sie. Bei weniger guten Noten rät sie den Eltern, ihren Kindern Mut zu machen, sie zu unterstützen und gemeinsam nach Wegen und Möglichkeiten zu suchen, wie die Schüler erfolgreicher werden können. Schüler, die Angst haben, mit einem schlechten Zeugnis nach Hause zu gehen, können sich an einen Lehrer ihres Vertrauens wenden. Beratung und Hilfe bieten auch die Schulpsychologen der Staatlichen Schulämter.