Kunst : Winterauktion im Kunstmuseum Ahrenshoop: «Voller Erfolg»

von dpa

erstellt am 31.Dez.2017 | 12:54 Uhr

Ahrenshoop (dpa/mv) - Die erste Kunstauktion im Kunstmuseum Ahrenshoop ist aus Sicht der Veranstalter als «voller Erfolg» über die Bühne gegangen. «Von Beginn an gab es zahlreiche Bietergefechte im Saal und an den Telefonen», berichteten sie am Sonntag über die Premiere vom Vorabend. Die Kunstauktionen GmbH hatte das Ausstellungshaus für ihre erste Winterauktion ausgewählt. «Am Ende des Abends stand ein vorläufiges Ergebnis von ca. 130 000 Euro», hieß es weiter. Die Bieter kamen den Angaben zufolge aus Deutschland, Belgien, Frankreich, der Schweiz und den USA. Zahlreiche Anmeldungen für den Nachverkauf seien bereits eingegangen, so dass sich das Ergebnis in den nächsten Tagen noch erhöhen werde.