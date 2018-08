Brände : Windrad fängt Feuer: Mehrere Hunderttausend Euro Schaden

von dpa

11. August 2018, 15:32 Uhr

Mehrere Hunderttausend Euro Schaden sind bei einem Brand eines Windrads am Samstag in Grambow (Landkreis Vorpommern-Greifswald) entstanden. In rund hundert Metern Höhe habe die Turbine der Anlage Feuer gefangen, wie die Polizei mitteilte. Das sei zu hoch zum Löschen. Die angerückten Einsatzkräfte ließen das Windrad deshalb kontrolliert abbrennen. Die Polizei geht von einem technischen Defekt als Brandursache aus. Die genaue Schadenshöhe war zunächst noch nicht bekannt.