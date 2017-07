Landtag : Windparks sollen nachts nur noch bei Bedarf blinken

Neue Windparks in Mecklenburg-Vorpommern sollen nachts künftig nur noch blinken, wenn sich ein Flugzeug nähert. Das soll die Belastung der Anwohner mindern. Dazu soll die Landesbauordnung geändert werden. Einen entsprechenden Gesetzentwurf von SPD und CDU hat der Landtag am Mittwoch zur weiteren Beratung in die Ausschüsse überwiesen.