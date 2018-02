Energie : Windkraft: Mutige Entscheidungen von Koalitionären nötig

von dpa

04. Februar 2018, 08:48 Uhr

Die Windkraftbranche Mecklenburg-Vorpommerns hat die Verhandler bei den Koalitionsgesprächen in Berlin aufgefordert, die Energiewende mutig anzugehen. «Der Anteil der Erneuerbaren Energien muss deutlich ausgebaut werden, um die in Paris vereinbarten Klimaziele zu erreichen», sagte der Vorsitzende des Windenergie-Netzwerks MV, Andree Iffländer, der Deutschen Presse-Agentur. Zwar stehe im Sondierungspapier, dass bis 2030 der Anteil der Erneuerbaren Energien 65 Prozent des Stromverbrauchs betragen soll, doch das reiche nicht. In Paris hatte sich die Welt verpflichtet, die durch Treibhausgase verursachte Erderwärmung auf unter zwei Grad zu begrenzen. «Wenn Deutschland sich nicht bewegt, sitzt es in der EU bald auf der Anklagebank», sagte Iffländer.