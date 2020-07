Energie : Windkraft-Branche: Ausbau vor Wahlkampf-Start beschließen

Die Windkraft-Branche drängt die Politik dazu, einen deutlich stärkeren Ausbau von Windrädern in Deutschland schnell zu beschließen. «Wenn das in den Wahlkampf rutscht, dann sind wir schon wieder deutlich zu weit hinten», sagte Matthias Zelinger vom Hersteller-Verband VDMA Power Systems am Donnerstag. Bis eine neue Bundesregierung handlungsfähig sei, stünde man an einem Punkt, an dem das Ziel für 2030, nämlich 65 Prozent Ökostrom-Anteil bei steigendem Strombedarf, nur noch schwer und teurer erreichbar sei. «Jetzt muss der Weg nachhaltig beschrieben werden», forderte er.

von dpa

30. Juli 2020, 11:54 Uhr