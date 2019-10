Energie : Windkraft auf Nord- und Ostsee soll fast verdreifacht werden

Die steife Brise in den norddeutschen Küstenländern soll zum Gelingen der Energiewende beitragen. Doch zuletzt stockte der Ausbau der Windenergie gewaltig. Ein Treffen in Hannover soll neuen Schub geben.

von dpa

07. Oktober 2019, 16:30 Uhr

Die Erzeugung von Windenergie auf Nord- und Ostsee soll nach Vorstellung der Bundesregierung und der norddeutschen Bundesländer stärker ausgebaut werden als bisher geplant. Von derzeit rund 7 Gigawatt soll die installierte Leistung bis 2030 auf bis zu 20 Gigawatt steigen, wie Niedersachsens Energieminister Olaf Lies (SPD) am Montag in Hannover nach einem Treffen mit Vertretern der Bundesregierung und der anderen Nordländer sagte. «Der Ausbaudeckel ist angehoben: 20 Gigawatt bis 2030 ist nicht nur das erklärte Ziel, sondern, davon bin ich überzeugt, wird in den nächsten Wochen und Monaten auch rechtlich fixiert», sagte Lies. Bisher waren 15 Gigawatt bis 2030 das Ziel.