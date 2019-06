Energie : Windanlagenbauer Nordex erhält Großauftrag in den USA

von dpa

18. Juni 2019, 10:03 Uhr

Der Windanlagenbauer Nordex hat einen Großauftrag in den USA erhalten. Insgesamt würden 100 Turbinen mit einer Gesamtleistung von 300 Megawatt geliefert und errichtet, teilte das SDax-Unternehmen am Dienstag in Hamburg mit. Auftraggeber sei die nordamerikanische Tochter des französischen Energiekonzerns Engie. Geplanter Baubeginn sei im Jahr 2020. Die Anlagen sollen in der Nähe der Stadt Mart im US-Bundesstaat Texas errichtet werden.