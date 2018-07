Buntes : Wildpinkler-Schilder an A20-Umleitung bei Dieben begehrt

Die neuen Verkehrsschilder gegen Wildpinkler an der A20-Umleitung in Mecklenburg-Vorpommern sind beliebt: Rund anderthalb Monate nach dem Aufstellen im Landkreis Vorpommern-Rügen sind bereits zwei Exemplare gestohlen worden, sagte Frank Denker von der Straßenmeisterei Grimmen. Konsequenz: «Wir haben größere Schilder anfertigen lassen, die nicht mehr in den Kofferraum passen», sagte Denker.

von dpa

13. Juli 2018, 11:19 Uhr

Weil die A20 derzeit teilweise abgesackt und deswegen gesperrt ist, wurden Umleitungen eingerichtet. Der kleine Ort Böhlendorf liegt an einer dieser Umleitungen, dort wurden die Wildpinkler-Schilder aufgestellt, denn viele Autofahrer nutzten das Dorf auch, um sich zu erleichtern. Anwohner hatten sich daraufhin massiv beschwert.

Bürgermeister Hartmut Kolschewski ist zufrieden mit der Wirkung der Schilder: «Ich bin der Meinung, dass viele jetzt eine Perspektive haben, wenn sie lesen, dass es in vier Kilometern Erlösung gibt.»