Kriminalität : Wilde Camper beschäftigen Ranger: Kein Kavaliersdelikt

von dpa

06. Juli 2019, 09:43 Uhr

Wildes Campen ist in allen Nationalparks und Naturschutzgebieten Mecklenburg-Vorpommerns strikt untersagt. Und doch versuchen es immer wieder Menschen, abseits von Campingplätzen ihr Zelt aufzuschlagen und eine Nacht ganz nahe der Natur zu verbringen. Doch dabei machen sie oft ihre Rechnung ohne die Förster oder Ranger. Die kennen bei ihren Streifen durchs Revier kein Pardon und fordern die Camper auf, umgehend den Platz zu verlassen. In den meisten Fällen folgen sie der Aufforderung problemlos, berichtet der Chef des Rostocker Stadtforstamtes, Jörg Harmuth, in dessen Zuständigkeitsbereich die Strandabschnitte Markgrafenheide und Graal-Müritz liegen. Das wilde Campen kann aber durchaus auch 75 Euro Strafe kosten.