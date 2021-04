Kriminalität : Wieder Wohnmobil-Klau in Vorpommern: Diesmal in Stralsund

Unbekannte haben in Vorpommern erneut ein Wohnmobil gestohlen.

Stralsund | Wie ein Polizeisprecher am Sonntag erklärte, stand das etwa 46 000 Euro teure Campingfahrzeug an einer Straße in Stralsund. Die 53-jährige Eigentümerin aus der Hansestadt habe das Wohnmobil am Freitagabend zuletzt gesehen und den Diebstahl am Samstag angezeigt. Es war bereits der vierte Wohnmobil-Diebstahl innerhalb weniger Wochen in Vorpommern. Zu...

