Kriminalität : Wieder Ticketautomat von Straßenbahn gesprengt: Belohnung

Die Serie von Automaten-Sprengungen bei der Straßenbahn AG in Rostock geht weiter. Am frühen Freitagmorgen zerstörten Unbekannte einen Fahrkartenautomaten im Stadtteil Lütten Klein im Nordwesten und erbeuteten dabei eine Geldkassette, wie ein Polizeisprecher erklärte. Die Straßenbahnbetreiber haben wegen der Serie bereits eine Belohnung von 4000 Euro für Hinweise auf die Täter ausgelobt. Damit wurden innerhalb eines Monats mindestens sechs solcher hochwertigen Automaten aufgesprengt, so dass der Schaden auf etwa 180 000 Euro geschätzt wird.