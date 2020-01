Kriminalität : Wieder Solarpark angegriffen: Wachmann vertreibt Diebe

Einen Tag nach einem größeren Diebstahl aus einer Solaranlage bei Friedland (Mecklenburgische Seenplatte) haben Unbekannte einen weiteren Solarpark im Nordosten ins Visier genommen. Wie ein Polizeisprecher am Freitag erklärte, hat ein Wachmann die Täter am Donnerstag in der Nähe von Karrenzin bei Parchim in Westmecklenburg überrascht und vertrieben. Die Diebe hätten schon 30 Bauteile in dem Solarpark abgebaut und zum Abtransport bereitgelegt gehabt.

von dpa

10. Januar 2020, 09:36 Uhr

Die Täter flüchteten in einem Auto und konnten bis zum Freitag nicht gefasst werden. Es werde wegen versuchten Diebstahls in besonders schwerem Fall ermittelt. Bei dem Einbruch in dem Solarpark bei Friedland hatten Unbekannte in der Nacht zu Mittwoch 40 sogenannte Wechselrichter abmontiert und gestohlen, wodurch ein Schaden von rund 140 000 Euro entstanden war. Auch hier laufe die Fahndung.