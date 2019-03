Kriminalität : Wieder Pferd attackiert: Stute bei Grünow schwer verletzt

Im Süden der Mecklenburgischen Seenplatte hat ein Unbekannter ein Pferd schwer verletzt. Wie ein Polizeisprecher am Samstag in Neubrandenburg sagte, gehört die Stute zu einem Pferdehof bei Grünow und wurde am Freitag mit tiefen Schnittverletzungen gefunden. Eine Tatwaffe wurde nicht gefunden. Ein Tierarzt habe das Pferd am Freitag versorgt. Erst vor zwei Monaten war auf ähnliche Weise eine Zuchtstute bei einem Pferdehalter bei Löwenberger Land (Oberhavel) in Brandenburg mit schweren Schnittverletzungen gefunden worden. Der Fall ist noch nicht geklärt. Ein Zusammenhang werde geprüft, hieß es.

von dpa

16. März 2019, 13:22 Uhr

Bei Grünow ereignete sich der Vorfall auf einem Reiterhof in einem kleinen Ortsteil. Die Betreiber fanden das schwer verletzte Tier am Morgen und hätten Anzeige erstattet. Auf dem Pferdehof stehen weitere Ponys und Pferde. Die Suche nach einem Verantwortlichen sei bisher ergebnislos geblieben.