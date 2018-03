Tiere : Wieder mehr Schreiadler in Mecklenburg-Vorpommern

Jahrelang ist die Zahl der Schreiadler in Deutschland gesunken - seit zwei Jahren gibt es wieder einen leichten Anstieg. Wie die Deutsche Wildtier Stiftung in Hamburg am Dienstag mitteilte, leben noch etwa 100 Brutpaare in Deutschland, davon rund Dreiviertel in Mecklenburg-Vorpommern und ein Viertel in Brandenburg. Nachdem die Zahl der Schreiadler seit Mitte der 1990er Jahre um rund 25 Prozent zurückgegangen ist, sind seit 2016 allein in Mecklenburg-Vorpommern wieder etwa 15 Paare hinzugekommen, sagte Andreas Kinser von der Deutschen Wildtier Stiftung.

von dpa

06. März 2018, 17:37 Uhr

Verantwortlich für den Rückgang war nach Angaben der Stiftung neben dem Verlust geeigneter Lebensräume durch intensive Land- und Forstwirtschaft und dem Bau von Windenergieanlagen die illegale Verfolgung der Greifvögel auf den 10 000 Kilometer langen Zugwegen. Die genauen Ursachen für den Anstieg seien allerdings noch nicht wissenschaftlich begründet, sagte Kinser. Derzeit sind die Schreiadler auf dem Rückweg aus ihren Winterquartieren im Süden Afrikas in ihre Brutgebiet in Weißrussland, im Baltikum, in Polen und Nordostdeutschland, wo sie Anfang April zurückerwartet werden.