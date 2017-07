Kriminalität : Wieder Geldautomat attackiert

Im Nordwesten Mecklenburg-Vorpommerns ist erneut ein Geldautomat angegriffen worden. Wie ein Polizeisprecher in Rostock sagte, versuchten Unbekannte in der Nacht zu Sonntag einen Bankautomaten in Rerik (Landkreis Rostock) zu sprengen. Der Versuch sei aber misslungen, so dass auch kein Geld gestohlen wurde.