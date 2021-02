Agrar : Wieder Geflügelpest in Vorpommern-Rügen: Putenmast betroffen

In Mecklenburg-Vorpommern gibt es es einen weiteren Geflügelpestausbruch.

Grammendorf | Wegen des Tieseuchenfalles in Grammendorf hat der Landkreis Vorpommern-Rügen ab sofort eine „Aufstallungspflicht“ im gesamten Kreisgebiet angeordnet, wie ein Kreissprecher am Sonntag erklärte. Das Virus des Subtyps H5N8 wurde am Sonntag bei mehreren Put...

