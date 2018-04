Kriminalität : Wieder Einbruch bei Trauernden während Beerdigung

In Mecklenburg-Vorpommern haben Einbrecher erneut vermutlich gezielt Trauernde bestohlen, die auf einer Beerdigung waren. Am Mittwoch stiegen Diebe in ein Einfamilienhaus in Zerrenthin nahe Pasewalk (Kreis Vorpommern-Greifswald) ein, wie die Polizei mitteilte. Was konkret entwendet wurde, war zunächst unklar. «Erneut musste festgestellt werden, dass der oder die Täter einen Trauerfall der Familie ausnutzten und während der Beerdigung in das Haus einbrachen», hieß es in einer Mitteilung der Polizei. Das sei in den vergangenen Monaten etwas häufig vorgekommen, sagte ein Sprecher des Polizeipräsidiums Neubrandenburg.

von dpa

12. April 2018, 05:25 Uhr

Allein im März hatte es mehrere solcher Einbrüche im Kreis Vorpommern-Greifswald, aber auch in anderen Kreisen gegeben. Die Polizei vermutete damals, dass die Diebe durch eine Traueranzeige auf die Abwesenheit der Familie aufmerksam wurden.