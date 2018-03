Kriminalität : Wieder Einbruch bei Trauernden während Beerdigung

In Mecklenburg-Vorpommern haben Einbrecher erneut vermutlich gezielt Trauernde bestohlen, die auf einer Beerdigung waren. Die Täter hebelten in Wildberg (Kreis Mecklenburgische Seenplatte) am Samstag die Kellertür eines Hauses auf, als die Bewohner bei der Trauerfeier für einen nahen Angehörigen waren, wie ein Polizeisprecher am Sonntag in Neubrandenburg sagte. Gestohlen wurden nach bisheriger Übersicht Bargeld und Schmuck in Höhe von mehreren Tausend Euro.

von dpa

25. März 2018, 18:49 Uhr

Es war bereits der vierte derartige Fall in einem Monat. Zuvor hatten Einbrecher Trauernde während Beerdigungen in Todendorf (Landkreis Rostock), Kölpinsee und Penkun (Kreis Vorpommern-Greifswald) heimgesucht.

Nach dem Fall in Wildberg fahndet die Polizei nach einem 35 bis 40 Jahre alten und etwa 1,70 Meter großen Mann mit kurzen, leicht grauen Haaren, der von einer Zeugin gesehen wurde. Zudem sollen die Täter mit einem älteren hellen Auto und einem Kennzeichen, dass mit PZ beginnt - dem Kennzeichen für Prenzlau (Uckermark) - unterwegs sein.