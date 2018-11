Kriminalität : Wieder Attacke auf Büro von Vorpommern-Staatssekretär

Unbekannte haben am Samstag erneut das Büro des Vorpommern-Staatssekretärs Patrick Dahlemann (SPD) in Torgelow (Kreis Vorpommern-Greifswald) attackiert. Wie ein Polizeisprecher am Sonntag erklärte, wurde ein Schotterstein gegen die schaufenstergroße Scheibe des Büros geworfen, die zum Teil zersprang. Der Schaden werde auf mehrere tausend Euro geschätzt, verletzt wurde demnach niemand. Dahlemann hatte den Vorfall am Samstag selbst gemeldet.

von dpa

11. November 2018, 12:24 Uhr

Das Wahlkreisbüro des 30-jährigen Vertrauten von Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) war in der Vergangenheit mehrfach Ziel ähnlicher Attacken. Zuletzt warfen Unbekannte im Oktober Eier gegen die Scheiben, vorher gab es Attacken mit Buttersäure.

Etliche Attacken wurden mit Dahlemanns Einsatz für die Integration von Flüchtlingen in der Region in Verbindung gebracht. Die Vorfälle seien bisher nicht aufgeklärt, hieß es. Dahlemann gehört zur Schweriner Staatskanzlei, sein Arbeitsplatz liegt in Anklam.