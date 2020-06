Kabinett : Wie weiter mit den Kontaktbeschränkungen? Regierung berät

von dpa

30. Juni 2020, 01:23 Uhr

Nach dem Start der Ferienzeit kommt die Landesregierung in Schwerin erneut zu einer Klausursitzung zusammen, um über weitere Lockerungen der Corona-Schutzvorkehrungen zu beraten. Nach Angaben der Staatskanzlei stehen dabei neben Tourismusfragen auch die bislang geltenden Regelungen zu persönlichen Kontakten in der Öffentlichkeit zur Debatte. Erst in der Vorwoche hatte das Kabinett von Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) ungeachtet der geringen Zahl von Corona-Neuinfektionen in Mecklenburg-Vorpommern die Kontaktbeschränkungen bis zum 10. Juli verlängert. Vor allem die Tourismusbranche und die Gastronomie hoffen nun angesichts der laufenden Hauptsaison auf weitere Lockerungen. Zu der erweiterten Ministerrunde am heutigen Dienstag sind erneut auch Vertreter von Gewerkschaften, von Wirtschafts- und Kommunalverbänden sowie Medizinexperten geladen.