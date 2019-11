Kunst : Wie die DDR Privatleuten Kunst entzog: Forschungsprojekt

von dpa

07. November 2019, 11:37 Uhr

Der Entzug von Kunst und Antiquitäten aus Privatbesitz in der DDR wird 30 Jahre nach dem Mauerfall von der Forschung in den Blick genommen. Im Staatlichen Museum Schwerin soll sich vom kommenden Jahr an ein Provenienzforscher mit der Situation auf dem Gebiet des ehemaligen Bezirks Schwerin beschäftigen, wie die Direktorin der Staatlichen Schlösser, Gärten und Kunstsammlungen Mecklenburg-Vorpommern, Pirko Zinnow, bei einer Veranstaltung am Mittwochabend im Staatlichen Museum Schwerin ankündigte. Das Projekt in Zusammenarbeit mit dem Deutschen Zentrum Kulturgutverluste in Magdeburg sei mit 143 000 Euro ausgestattet und auf zwei Jahre angelegt. Nach Worten von Museumsleiter Dirk Blübaum soll Grundlagenforschung geleistet werden. So müsse geklärt werden, wo überall Akten zu finden seien.