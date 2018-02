Denkmäler : Widerstand gegen Abrisspläne für Sauerstoffwerk Peenemünde

von dpa

06. Februar 2018

Peenemünde im Norden der Insel Usedom könnte eines der wichtigsten Denkmäler verlieren. Die mit der Finanzierung überforderte Gemeinde Peenemünde hat den Abriss der unter Denkmalschutz stehenden Ruine des Sauerstoffwerks beschlossen, wie die leitende Verwaltungsbeamtin Kerstin Teske am Dienstag bestätigte. Dagegen regt sich Widerstand. Das 1939 erbaute Sauerstoffwerk sei neben dem Kraftwerk einer der beiden noch erhaltenen Hochbauten der NS-Heeresversuchsanstalt, sagte der Geschäftsführer des Historisch-Technischen Museums, Michael Gericke. Das Werk stehe im technischen Zusammenhang mit dem gesamten Areal. In dem Werk wurde von 1942 an Flüssigsauerstoff für den Antrieb der V2-Raketen produziert. Die Denkmalschutzbehörde des Kreises hatte bereits Widerspruch gegen den Gemeindebeschluss angekündigt. Die Baubehörde des Kreises werde nicht gegen das Denkmalrecht eine Genehmigung zum Abriss erteilen, sagte ein Sprecher des Kreises.