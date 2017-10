Wetter : Wetterdienst warnt vor Orkanböen an der Nordseeküste

Der Deutsche Wetterdienst warnt vor Unwettern an der Nordsee in der Nacht zum Sonntag. Möglich seien Orkanböen aus Nordwest mit Geschwindigkeiten von mehr als 120 Kilometern pro Stunde. Am Sonntagvormittag soll der Sturm nachlassen. An der deutschen Ostseeküste fällt der Sturm voraussichtlich geringer aus, wie der Seewetterdienst Hamburg am Samstag mitteilte. Zwischen Flensburg und Fehmarn sowie östlich von Fehmarn bis Rügen werden aber auch Böen der Stärke 11 erwartet, östlich von Rügen der Stärke 10.