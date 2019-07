Wetter : Wetterdienst hebt Unwetterwarnung auf

von dpa

29. Juli 2019, 18:19 Uhr

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat die amtliche Unwetterwarnung für Norddeutschland vor schweren Gewittern aufgehoben. Dies teilte der DWD am Abend mit. Über Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern waren lokal am Montagnachmittag einige Gewitter heruntergekommen. Eine Front mit heftigen Regenfällen zog über den Süden des Kreises Herzogtum Lauenburg. Besonders betroffen waren nach Angaben der Rettungsleitstelle in Bad Oldesloe die Orte Büchen, Güster, Roseburg und Müssen, verletzt wurde niemand. Bei Feldberg (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) stürzten etliche Bäume um und brachten den Verkehr zur Bundesstraße 198 kurz zum Erliegen.