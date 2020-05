Wetter : Wetter: Erst Wolken, dann Sonnenschein

Am Donnerstag zeigt sich das Wetter in Mecklenburg-Vorpommern als Mix aus Sonne und Wolken. Am Morgen und am Vormittag ist es noch meist bedeckt. Die Wolkendecke lockert im Laufe des Tages vielerorts auf und es scheint zunehmend die Sonne, wie der Deutsche Wetterdienst mitteilte. Die Temperaturen steigen auf bis zu 13 Grad an der See und 17 Grad im Landesinneren. Der Wind weht schwach aus nordöstlicher Richtung.

von dpa

07. Mai 2020, 09:22 Uhr

Der Freitag startet ebenfalls bewölkt, verläuft insgesamt aber recht heiter. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 15 und 19 Grad.