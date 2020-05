Wetter : Wetter am Freitag heiter und trocken

Das Wetter in Mecklenburg-Vorpommern zeigt sich am Freitag von seiner heiteren und trockenen Seite. Die Temperaturen liegen bei 15 bis 20 Grad, wie der Deutsche Wetterdienst mitteilte.

von dpa

08. Mai 2020, 09:30 Uhr

In der Nacht zu Samstag ist es teils klar, teils bewölkt. Dabei bleibt es laut DWD niederschlagsfrei. Die Tiefsttemperaturen liegen bei 10 bis 6 Grad. Am Wochenende wird zunächst wieder sonniges Wetter erwartet, bevor am Sonntag Regenwolken aufziehen können.