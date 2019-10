Arbeitsmarkt : Westmecklenburg wirbt emotional um Fachkräfte

Die Region Westmecklenburg versucht Fachkräfte mit Emotionen anzulocken. «Hör auf dein Herz» heißt die neue, gemeinsame Kampagne der Landeshauptstadt Schwerin und der Landkreise Nordwestmecklenburg und Ludwigslust-Parchim. Das Land unterstützt die Aktion, wie zum Auftakt am Mittwoch in Schwerin mitgeteilt wurde.

von dpa

02. Oktober 2019, 16:35 Uhr

Wirtschaftsminister Harry Glawe (CDU) will damit vor allem kleinen und mittleren Unternehmen helfen, ihren Fachkräftebedarf zu decken, wie es hieß. Neben Karriere-Chancen sollen vor allem die Lebensqualität sowie Wohn- und Freizeitmöglichkeiten beworben werden.

Die Kampagne richte sich vor allem an Menschen mit emotionalem Bezug zu Mecklenburg, wie abgewanderte Landeskinder, Pendler oder Menschen, die sich im Urlaub in den Nordosten verliebt haben, erklärte Nordwestmecklenburgs Landrätin Kerstin Weiss (SPD). Unter anderem sind Messeauftritte geplant, aber auch eine Roadshow durch bestimmte Regionen. Ab März 2020 soll die Kampagne öffentlich sichtbar sein.

Mitte 2018 fuhren laut Statistischem Landesamt 75 581 Beschäftigte von ihrem Wohnort in Mecklenburg-Vorpommern zur Arbeit in ein anderes Bundesland - 710 mehr als ein Jahr davor. Mehr als jeder achte Beschäftigte aus Mecklenburg-Vorpommern geht damit zum Arbeiten über die Landesgrenze. Besonders häufig wird dem Amt zufolge aus den westlichen Landkreisen Nordwestmecklenburg und Ludwigslust-Parchim gependelt. Hauptziel ist Schleswig-Holstein, gefolgt von Hamburg und Niedersachsen. Dort ist die Entlohnung oft deutlich höher als in Mecklenburg-Vorpommern.