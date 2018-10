Krankenhäuser : Westmecklenburg Klinikum: 800 000 Euro Minus

Das Westmecklenburg Klinikum Helene von Bülow mit Standorten in Ludwigslust und Hagenow ist in der Krise. Drei Jahre in Folge sei ein Fehlbetrag entstanden und die Liquiditätslage des Hauses sei schon seit längerem angespannt, teilte Landrat Stefan Sternberg (SPD) am Mittwochabend in Parchim nach einem Treffen des Kreisausschusses mit. Der Fehlbetrag belaufe sich zum 30. September auf 802 000 Euro.

Der Landkreis als Träger von 50 Prozent der Anteile am Westmecklenburg Klinikum sei unter Bedingungen bereit, rund 400 000 Euro Vorschuss zur Entspannung der Finanzlage zu leisten. Der Landkreis fordert den Angaben zufolge die Ausschreibung einer weiteren Geschäftsführerstelle sowie eine Mehrheitsbeteiligung, um bessere Steuerungsmöglichkeiten zu bekommen. Sternberg kündigte außerdem an, sich beim Land für ein Sanierungspaket für das Klinikum stark zu machen.