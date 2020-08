Eines der bekanntesten Schlösser Ostdeutschlands ist verkauft worden. In Klink an der Müritz betreibt die Privathotels-Dr.-Lohbeck-Gruppe aus Westfalen künftig das Hotel im ehemaligen Renaissancebau der Familie Schnitzler an der Müritz.

von dpa

31. August 2020, 22:05 Uhr