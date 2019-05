Schiffbau : Werften stellen Jahresbericht vor: Gute Branchenkonjunktur

Die deutschen Werften präsentieren heute ihren neuen Jahresbericht und informieren über aktuelle Entwicklungen im Schiffbau. Voraussichtlich können Harald Fassmer, Präsident des Verbandes für Schiffbau und Meerestechnik (VSM), und Hauptgeschäftsführer Reinhard Lüken gute Nachrichten über die Branche verkünden. Die starke Nachfrage nach Passagierschiffen hat den Werften volle Auftragsbücher beschert. Laut Statistischem Bundesamt stieg 2018 die Beschäftigtenzahl um acht Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Die deutschen Werften bauen hoch technisierte Schiffe wie Kreuzfahrtschiffe, Fähren und Luxusjachten.

von dpa

14. Mai 2019, 02:41 Uhr

Doch ihre Nische wird angegriffen. Die Werften Asiens leiden unter der anhaltenden Krise in der Frachtschifffahrt. Seit dem Spitzenwert in 2010 ist dort die Produktion um 40 Prozent gesunken. Jetzt wollen sie mit aller Macht in den High-Tech-Schiffbau vordringen, das Paradesegment der Deutschen. «Es ist gut, dass jetzt endlich nicht nur über die Chancen in China geredet wird, sondern auch von dem Systemrivalen», sagte Lüken. «Neue Fährschiffe für die Ostsee werden nur noch in China bestellt, weil dort dank großzügiger Unterstützung der Regierung Fantasiepreise angeboten werden.»